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Песков: Путин оперативно принимает решения о поездках, несмотря на сложности

Песков: Путин оперативно принимает решения о поездках, несмотря на сложности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что поездки российского лидера Владимира Путина, включая недавний визит в пункт управления Курской группировкой, требуют подготовки, но решения о них принимаются оперативно.

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