Песков: Путин оперативно принимает решения о поездках, несмотря на сложности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что поездки российского лидера Владимира Путина, включая недавний визит в пункт управления Курской группировкой, требуют подготовки, но решения о них принимаются оперативно.