"Ростелеком Лицей" предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

А также поучаствовать в розыгрыше умной колонки "Ростелеком" предлагает ученикам бесплатно улучшить знания по основным предметам школьной программы для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года.
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