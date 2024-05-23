"Ростелеком Лицей" предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

А также поучаствовать в розыгрыше умной колонки "Ростелеком" предлагает ученикам бесплатно улучшить знания по основным предметам школьной программы для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года.