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Крымская газета

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Магнитная буря атакует Землю 24 сентября

Магнитная буря атакует Землю 24 сентября

За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, вспышечная активность — слабо повышенной.

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