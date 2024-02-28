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Казнь 73-летнего маньяка в США остановили в последнюю минуту

Казнь 73-летнего маньяка в США остановили в последнюю минуту

В последнюю минуту казнь осужденного маньяка была приостановлена в США, поскольку руководство тюрьмы не смогло выполнить смертельный приговор в установленные сроки, как сообщили в администрации учреждения.

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