Казнь 73-летнего маньяка в США остановили в последнюю минуту

В последнюю минуту казнь осужденного маньяка была приостановлена в США, поскольку руководство тюрьмы не смогло выполнить смертельный приговор в установленные сроки, как сообщили в администрации учреждения.
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