«В матче команд КХЛ и НХЛ сыграл бы с большим удовольствием»

Провалив первую половину сезона, омский «Авангард» находился вне зоны плей-офф, но в последние три месяца поднялся на шестое место в Восточной конференции и после недавней 12-матчевой победной серии выглядит одним из фаворитов предстоящего Кубка Гагарина.