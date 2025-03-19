«В матче команд КХЛ и НХЛ сыграл бы с большим удовольствием»

Провалив первую половину сезона, омский «Авангард» находился вне зоны плей-офф, но в последние три месяца поднялся на шестое место в Восточной конференции и после недавней 12-матчевой победной серии выглядит одним из фаворитов предстоящего Кубка Гагарина.
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