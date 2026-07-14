💊 Временное хранение лекарств в медучреждениях Крыма. Как работает система «На сегодняшний день в каждой медицинской организации создано помещение для хранения с холодильным оборудованием.
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💊 Временное хранение лекарств в медучреждениях Крыма. Как работает система «На сегодняшний день в каждой медицинской организации создано помещение для хранения с холодильным оборудованием.