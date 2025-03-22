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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барсе» интересен Лукман. «Аталанта» может продать форварда за 30 млн евро

Как пишет Mundo Deportivo, форвард «Аталанты» не приоритет для «Барсы», однако интерес есть – в том числе потому, что Лукман готов сменить команду и хочет играть за каталонский клуб.

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