Национальный музей Адыгеи 1 июня сделает бесплатным вход для детей

1 июня в Национальном музее Адыгеи пройдет День открытых дверей . В дирекции музея отметили, что в честь празднования Дня защиты детей для юных гостей возрастом до 14 лет посещение экспозиционных и выставочных залов будет бесплатным.
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