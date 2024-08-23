НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Уехал... и  уехал. Помер... так  помер!Андрей Макаревич*...
  • Ингерман Ланская
    на этого дауна кто-то реагирует?Давняя подруга Ан...
  • Федор Родников
    Обалдеть-вселенская новость.Как же вы надоели новостями об этих никому ненужных паразитах.Тимати в ближайше...

Экс-бойфренд Бузовой признал, что обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов рублей

Экс-бойфренд Бузовой признал, что обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов рублей

Радий Лебедев раскаялся в содеянном Бывший молодой человек певицы и телеведущей Ольги Бузовой Радий Лебедев, который обманул футболистку петербургского «Зенита» Лину Якупову на 11 млн рублей, признал свою вину в случившемся и раскаялся, пишут 23 августа «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх