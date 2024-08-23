Экс-бойфренд Бузовой признал, что обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов рублей

Радий Лебедев раскаялся в содеянном Бывший молодой человек певицы и телеведущей Ольги Бузовой Радий Лебедев, который обманул футболистку петербургского «Зенита» Лину Якупову на 11 млн рублей, признал свою вину в случившемся и раскаялся, пишут 23 августа «Известия».