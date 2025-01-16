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Петербургский дневник

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Синоптик Колесов: в Петербурге в первой половине дня пройдет дождь

Синоптик Колесов: в Петербурге в первой половине дня пройдет дождь

В городе ожидается гололедица В четверг, 16 января, зона осадков на теплом атмосферном фронте приближается к Петербургу, и в первой половине дня дождь пройдет, сообщил в телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

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