Синоптик Колесов: в Петербурге в первой половине дня пройдет дождь

В городе ожидается гололедица В четверг, 16 января, зона осадков на теплом атмосферном фронте приближается к Петербургу, и в первой половине дня дождь пройдет, сообщил в телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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