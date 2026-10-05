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Татар-информ

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Плющев: «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги

Плющев: «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги

Фото: fhr.ru Заслуженный тренер России Владимир Плющев выступил с критикой в адрес главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

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