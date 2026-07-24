Лунный календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру

Август 2026 года станет месяцем смелых экспериментов для тех, кто планирует обновить свой имидж. Астрологические аспекты, такие как положение Солнца и Юпитера в знаке Льва, обещают благоприятные условия для создания ярких и запоминающихся образов.
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