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Первая фотография нового BMW X3 появилась в сети

Первая фотография нового BMW X3 появилась в сети

BMW X3 – один из самых популярных кроссоверов в мире, и вот-вот его ждет глобальное обновление. Новое поколение, получившее индекс G45, уже засветилось на шпионских снимках, намекая на радикальные изменения в дизайне и технических характеристиках.

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