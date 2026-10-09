60 объектов, которые нужно уничтожить: Укро-эксперты подсказывают куда бить, чтобы разгромить бадеровцев

Радомир Маркуш 8 октября 2026 г., 20:37 «Перемога» в интернете, но блэкаут в Киеве, или как на самом деле «титаны неба» защищают «неньку» У Повiтрянiх сил ….
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