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Песков: Москве важно, чтобы Киев проявил волю и признал реалии на земле

Песков: Москве важно, чтобы Киев проявил волю и признал реалии на земле

Москве важно, чтобы киевский режим проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование.

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