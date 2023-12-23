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В Мелитополе задержали участников действующей по указанию СБУ банды «Черный Саботаж»

В Мелитополе задержали участников действующей по указанию СБУ банды «Черный Саботаж»

В Мелитополе задержали участников действующей по указанию СБУ банды «Черный Саботаж» Ирэн ОрлонскаяСтало известно, что участников мелитопольской подростковой банды «Черный Саботаж», которая ответственна за серию терактов в Запорожской области, задержали.

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