В Мелитополе задержали участников действующей по указанию СБУ банды «Черный Саботаж» Ирэн ОрлонскаяСтало известно, что участников мелитопольской подростковой банды «Черный Саботаж», которая ответственна за серию терактов в Запорожской области, задержали.
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