Молодая жена 66-летнего Ширвиндта заговорила о проблемах в браке

Анастасия призналась, что разница в возрасте мешает идиллии в семье. Михаил Ширвиндт с женой Анастасией Социальные сетиМихаил Ширвиндт строит семейную жизнь с избранницей Анастасией, которую он старше на 32 года.
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