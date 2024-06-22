Украина сможет бить ракетами по Самаре и Вологде: Москва готовит для США асимметричный ответ. Путин уже запустил процесс

Фото: globallookpress.com/ Sgt. John SchoebelСегодня 4,5K прочитали Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что ВСУ могут наносить удары американским оружием "в любом месте", где русские войска пересекают границу.
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