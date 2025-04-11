Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«В это не верил никто»: экс-разведчик Артамонов рассказал, как Путин задал Западу жесточайшую трепку.

«В это не верил никто»: экс-разведчик Артамонов рассказал, как Путин задал Западу жесточайшую трепку.

Запад во главе с США считал Россию отсталой и не верил в ее статус великой державы. Но Владимир Путин задал западникам «жесточайшую трепку», заявил экс-разведчик и военный эксперт Александр Артамонов.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ... Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги. ***** Раньше агрессию Запада враги объясняли *борьбой с коммунизмом*...Но Россия отказалась от коммунизма ...Всё равно лезут на наши территории. ** Без оборонки нам нельзя.
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