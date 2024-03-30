Россия отправила ЕС в военный нокдаун

Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции© РИА Новости / Станислав КрасильниковСегодня 16K прочитали Елена Караева Ближайшие месяцы, если не недели, обещают еэсовским бонзам шок и трепет.
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