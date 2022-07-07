Черчесов и Ташуев сыграли в гостях вничью. Хайкин сохранил ворота «на замке»

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд. Первые матчи В течение двух дней проходили первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
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