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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Калгари». Замула набрал 9-е очко в 30-й игре

«Филадельфия» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Калгари». Замула набрал 9-е очко в 30-й игре

«Флайерс» обыграли «Флэймс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. 23-летний россиянин провел на льду 20 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, набрав девятое (3+6) очко в 30 матчах текущего сезона.

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