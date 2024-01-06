«Филадельфия» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Калгари». Замула набрал 9-е очко в 30-й игре

«Флайерс» обыграли «Флэймс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. 23-летний россиянин провел на льду 20 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, набрав девятое (3+6) очко в 30 матчах текущего сезона.
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