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Прогноз погоды в Крыму на вторник: облачно, но без осадков

Прогноз погоды в Крыму на вторник: облачно, но без осадков

Воздух днем прогреется до 31 градуса выше ноляНа территории Крымского полуострова во вторник, 29 июня, будет переменно облачно, осадки не прогнозируются, воздух прогреется до 26-31 градуса тепла, сообщила пресс-служба Крымского гидрометцентра.

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