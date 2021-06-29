Прогноз погоды в Крыму на вторник: облачно, но без осадков

Воздух днем прогреется до 31 градуса выше ноляНа территории Крымского полуострова во вторник, 29 июня, будет переменно облачно, осадки не прогнозируются, воздух прогреется до 26-31 градуса тепла, сообщила пресс-служба Крымского гидрометцентра.
Воздух днем прогреется до 31 градуса выше ноляНа территории Крымского полуострова во вторник, 29 июня, будет переменно облачно, осадки не прогнозируются, воздух прогреется до 26-31 градуса тепла, сообщила пресс-служба Крымского гидрометцентра.
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