Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории из-за явления Эль-Ниньо

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, в том числе не в последнюю очередь из-за явления Эль-Ниньо, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышена.