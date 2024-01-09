Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории из-за явления Эль-Ниньо

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, в том числе не в последнюю очередь из-за явления Эль-Ниньо, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышена.
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