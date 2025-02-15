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Быков о КХЛ: «Команды приближаются друг к другу по уровню, выравнивают составы, создают здоровую конкуренцию. «Локомотив» – один из первопроходцев, развивает вертикаль со своей академией»

– С каждым годом все большее число команд приближаются друг к другу по уровню подготовки, набираются опыта, выравнивают составы и, соответственно, создают здоровую конкуренцию в турнирной таблице.

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