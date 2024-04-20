"Пора уже показывать зубы": Профессор Осипов подсказал идеальный ответ на кражу русских денег в США

Eduard Запад сама наглость,аы заметили предлог кражи наших денег? Фраза "В связи с Украиной"! Это просто фраза,нет такой статьи Уголовного кодекса,а если ваедут,появятся и у нас,например:"В связи с Афганистаном,Ираком,Ливией,тойже Украиной,где они переворот провели.Всё с переворота началось!"

Eduard Мне интересно,как вск хранят в Америке деньни и становятся их заложниками.Что в своих странах деньги не нужны,все идеально,все богаты?