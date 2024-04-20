Доктор экономических наук Владимир Осипов подсказал идеальный ответ, который Россия может дать на кражу русских денег в США.
"Пора уже показывать зубы": Профессор Осипов подсказал идеальный ответ на кражу русских денег в США
Комментарии
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Eduard
Запад сама наглость,аы заметили предлог кражи наших денег? Фраза "В связи с Украиной"! Это просто фраза,нет такой статьи Уголовного кодекса,а если ваедут,появятся и у нас,например:"В связи с Афганистаном,Ираком,Ливией,тойже Украиной,где они переворот провели.Всё с переворота началось!"
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5 час.
Eduard
Мне интересно,как вск хранят в Америке деньни и становятся их заложниками.Что в своих странах деньги не нужны,все идеально,все богаты?
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5 час.
Eduard
Правильно,мы выводили из США деньги,но привезли их....В Бельгию,где их и тормознули.Зачем в Европу?Почему не вернули себе? А верили в европейскую честность?Её давно нет,это рабы США.Ни совести ни чести в Европе давно нет!
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5 час.
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