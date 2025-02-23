Актёр сериала «Аутсорс» Владимир Голубев борется с синовитом стопы

Актер сериала «Аутсорс» Владимир Голубев борется с воспалительным процессом голеностопного сустава. По предварительным данным, у него диагностировал синовит, который приводит к увеличению конечности в размерах.
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