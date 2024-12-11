Экс-президент РФС Колосков: разочарование – "Крылья Советов"

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС), а ныне почетный президент организации, а также экс вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков считает самарские "Крылья Советов" главным разочарованием первой части российского сезона.
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