Араухо в Англии дают больше денег, чем в «Барселоне». Но игроку нравятся город и роль при Хави, он настроен остаться

Рональд Араухо намерен остаться в «Барселоне». Защитник доволен ролью в команде, которую он играет при Хави.

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