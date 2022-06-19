Триангуляция в психологии: что это такое и как распознать?

Триангуляция в психологии — это манипуляция в отношениях с применением эмоционального насилия в целях получения внимания и выгоды, либо удержания партнёра на комфортной дистанции с игнорированием его чувств и потребностей.
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