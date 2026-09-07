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Иран заявил об испытании ракеты над авианосцем США

Иран заявил об испытании ракеты над авианосцем США

Иран впервые испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

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