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Калужские новости

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В Калужской области «Опель Астра» сбил 9-летнего пешехода

В Калужской области «Опель Астра» сбил 9-летнего пешехода

На трассе Москва-Рославль в Калужской области 36-летний водитель «Опель Астра» сбил 9-летнего пешехода, ребенку потребовалась медицинская помощь.

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