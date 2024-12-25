По Украине наносится комбинированный ракетный удар

Основная часть целей, по которым были прилёты, находится в Днепропетровске и Харьковской области.Утром 25 декабря ВС РФ наносят комбинированный ракетный удар по территории Украины, сообщают телеграм-каналы.
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