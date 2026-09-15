Russia wants to end the conflict on Ukraine, and it has never changed its position. This was announced today, September 15, by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at an embassy round table on the settlement of the situation around Ukraine.
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