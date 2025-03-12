Группа «Ренессанс страхование» увеличила прибыль в IV квартале в 10 раз

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за четвертый квартал 2024 года составила 6,6 млрд рублей против 700 млн рублей, за аналогичный период 2023 года, следует из раскрытых страховщиком показателей по МСФО.
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