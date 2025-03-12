НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Уголь разгружали? Или граждан наё.....?В феврале Сбербан...
  • Evgeni Velesik
    Поэтому деньги выгоднее вкладывать, да хотя бы в хрущëбу! Всë более выгоднее и стабильнее!Сбербанк второй р...
  • Evgeni Velesik
    Какой ущерб будет нанесён МФО?Самозапрет на кре...

Группа «Ренессанс страхование» увеличила прибыль в IV квартале в 10 раз

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за четвертый квартал 2024 года составила 6,6 млрд рублей против 700 млн рублей, за аналогичный период 2023 года, следует из  раскрытых  страховщиком показателей по МСФО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх