В Подмосковье в ходе рейда на ж/д станции задержали 16 мигрантов

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила журналистам, что в подмосковной Электростали во время рейда на железнодорожной станции "Фрязево" были задержаны 16 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.
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