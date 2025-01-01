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Курские новости

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Более 480 солдат потеряли ВСУ на Курском направлении за 31 декабря - 1 января

Более 480 солдат потеряли ВСУ на Курском направлении за 31 декабря - 1 января

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Замостья, Леонидовки, Дарьино, Локни, Куриловки, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Мартыновки, Новой Сорочины, Марьевки, Погребков, Махновки, Старой Сорочины, Черкасского Поречного и Суджи в Курской области.

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