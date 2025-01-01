Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Замостья, Леонидовки, Дарьино, Локни, Куриловки, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Мартыновки, Новой Сорочины, Марьевки, Погребков, Махновки, Старой Сорочины, Черкасского Поречного и Суджи в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)