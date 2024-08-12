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Падение метеорита на Луну: влияние на Землю и будущее планеты

Падение метеорита на Луну: влияние на Землю и будущее планеты

Падение метеорита на Луну: влияние на Землю и будущее планеты Ольга Вайленко30 июля 2024 года произошло событие, которое потрясло астрономическое сообщество: на поверхность Луны упал метеорит, вызвавший серьёзные опасения у специалистов NASA.

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