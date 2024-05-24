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В Краснодарском крае на таможне задержали пять тонн печенья, подделанного под известный бренд

В Краснодарском крае на таможне задержали пять тонн печенья, подделанного под известный бренд

Партию планировали вывезти из страны и реализировать на внешнем рынке.В Краснодарском крае сотрудники Прикубанского таможенного поста при проведении контроля продуктов питания, направляемых на вывоз из страны, обнаружили партию печенья, внешне она напоминала один из популярнейших в России брендов данной продукции.

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