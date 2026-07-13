Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля

В ночь на понедельник силы ПВО и РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область. Их уничтожили над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Домодедово и другими населёнными пунктами, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
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