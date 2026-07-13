Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

104 подписчика

Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля

Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля

В ночь на понедельник силы ПВО и РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область. Их уничтожили над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Домодедово и другими населёнными пунктами, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии