Что известно об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля

В ночь на понедельник силы ПВО и РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область. Их уничтожили над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Домодедово и другими населёнными пунктами, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.