В Татарстане по нацпроекту «Кадры» обучат более 5 тыс. жителей

В Татарстане продолжится реализация мероприятий по обучению различных категорий граждан в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», входящего в состав национального проекта «Кадры».
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