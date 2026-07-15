«Сам не ожидал, что буду так спокоен». Норрис – о решающей гонке сезона-2025

McLarenДействующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис признался, что сам удивился тому, насколько спокойно чувствовал себя в решающей стадии сезона-2025, несмотря на мощное давление со стороны Макса Ферстаппена.
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