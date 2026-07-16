Почему мы не полетим к звездам завтра: честный взгляд на варп-двигатель

Я часто ловлю себя на мысли, что выросла на красивых кадрах из «Звёздного пути». Помните этот момент: «Энтерпрайз» активирует варп-двигатель, пространство вокруг него элегантно искривляется, и корабль растворяется в ослепительной звёздной вспышке.
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