Цикл лекций “Здесь начинается будущее!” в Сириусе 🗓 1-7 марта 📍 Новая пешеходная аллея рядом с образовательным центром, Библиотека Культурно-досугового центра 👥 Вход свободный 👨👩👧 Интересный Сочи.
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Цикл лекций “Здесь начинается будущее!” в Сириусе 🗓 1-7 марта 📍 Новая пешеходная аллея рядом с образовательным центром, Библиотека Культурно-досугового центра 👥 Вход свободный 👨👩👧 Интересный Сочи.