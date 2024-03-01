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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Цикл лекций “Здесь начинается будущее

Цикл лекций “Здесь начинается будущее!” в Сириусе 🗓 1-7 марта 📍 Новая пешеходная аллея рядом с образовательным центром, Библиотека Культурно-досугового центра 👥 Вход свободный 👨‍👩‍👧 Интересный Сочи.

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