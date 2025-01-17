Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
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