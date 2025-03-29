"Не транспортабелен": Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде

Музыкант по обыкновению злоупотребил какой-то дрянью, и чуть не попрощался с жизнью. Точнее, находится на волоске от смерти, но сердце, как уверяют его близкие, у него в норме (в отличие от других органов, которые уже практически не работают).
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