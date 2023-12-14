Ленинградская область, г. Приморск

г. Приморск, на берегу Финского залива, как весьма удобное для торговли место, переходивший, за свою историю, не раз из рук в руки, и все-таки оставшийся за СССР по Парижскому мирному договору, после окончания второй мировой войны.
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