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Ленинградская область, г. Приморск

Ленинградская область, г. Приморск

г. Приморск, на берегу Финского залива, как весьма удобное для торговли место, переходивший, за свою историю, не раз из рук в руки, и все-таки оставшийся за СССР по Парижскому мирному договору, после окончания второй мировой войны.

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