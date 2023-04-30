Рогов сообщил об ударе российских военных по складам и инфраструктуре ВСУ в Павлограде

Российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами (БК) и горюче-смазочными материалами (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.