Госавтоинспекция: водитель "Нивы" сбил подростков в Светлограде 9 октября

9 октября в Светлограде 71-летний водитель "Нивы" совершил наезд на двух 15-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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