Р. Ищенко о договорнячке, то есть пардон, об энергетическом "перемирии".Несмотря на жёсткую реакцию России на новые предложения о перемирии и акцентирование внимания на том, что «нам нужен прочный мир, а не очередная передышка для Украины», консультации между сторонами всё же продолжаются.